Gifhorn

Ein Volvo fährt an uns vorbei. „Das war doch der von der CDU, der jetzt bei der Kommunalwahl antritt“, erzählt mir ein Bekannter. „Wer ist das und wieso weißt du das und ich nicht“, frage ich irritiert. Die Antwort folgt prompt: „Na der hat doch mit Flyern geworben, über die Briefkästen.“ Ich stelle fest – „bei mir jedenfalls nicht“. Es geht weiter: „Und die Frau dort auf dem Plakat, die tritt doch für die SPD an. „Sie hat sich auch per Flyer vorgestellt, die in den Briefkästen steckten“, höre ich weiter. Ich komme mir vor als wäre ich aus Dummsdorf. „Ich hab nichts gesehen oder gehört, mein Briefkasten war leer“, stelle ich fest. Dann wird mir klar – die haben es offenbar nicht nötig. Um meinen Briefkasten zu erreichen und sich und ihre Ziele vorzustellen, müssen sie einen Innenhof überqueren und das schaffen sie offenbar nicht. „Pech gehabt“, denke ich, so müsst ihr auf meine Stimme verzichten. Und wenn ich auch ein Hinterhofler bin, vielleicht hätte ich euch ja gewählt.

Von Hilke Kottlick