Gifhorn

Wer auch immer diese Bauanleitungen für Möbel und andere Haushaltsgegenstände schreibt - er muss einen Vertrag mit der „Versteckten Kamera“ haben. In der Folge „Verzweiflung bei der Sonnenschutz-Montage“ hatte ich jetzt die Hauptrolle. Bestens vorbereitet startete das Unterfangen. Das gründliche Studium verschiedener Modelle mündete eindeutig in der Variante, die versprach, „ganz einfach“ und „für Anfänger geeignet“ zu sein. Bauteile sortieren, Bauanleitung studieren – das wird schon. Bis zur Montageanleitung Bild 3. Da muss dem Zeichner die Fantasie durchgegangen sein.

Aus dem Gewusel an Pfeilen und Kreisen wurde ich einfach nicht schlau. Doch wie gut, dass es heutzutage Videos im Netz gibt, in denen für solche Fälle jemand anschaulich demonstriert, wie es geht. Da grinst mich also so ein Bob-der-Baumeister an. Redet was von „idiotensicher“. Und präsentiert in wenigen Sekunden mit links, wie der Sonnenschutz hängt. Was er mit Abbildung drei macht, kann ich auch bei der zehnten Wiederholung nicht erkennen. Wenn der mich sehen könnte mit meinem hochroten Kopf und den Fäden, die mich fast strangulieren. Projekt Sonnenschutz ist erst einmal vertagt. Suche dann mal nach Modell „kinderleicht“ mit 100-seitiger Bauanleitung.

Von Andrea Posselt