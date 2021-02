Gifhorn

Manchmal erleben auch Ordnungshüter Dinge, die für Kopfschütteln und Verwunderung sorgen. Ein solcher Vorfall ereignete sich jetzt in einer Stadt in Rumänien. Dort rief nämlich ein Einbrecher selbst die Polizei an den Tatort. Der Ganove war in ein Haus in dem Örtchen Benesti eingestiegen, als er ein verdächtiges Geräusch hörte. Aus Angst vor einem weiteren Einbrecher versteckte sich der 31-Jährige unterm Bett – und rief die Polizei. Als diese eintraf, fand sie in dem Gebäude nur den ängstlichen Kriminellen und nahm ihn fest. Das Geräusch kam laut Polizei von der Katze der Hauseigentümer. Miau!

Von Uwe Stadtlich