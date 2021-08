Gifhorn

Der Stein war schön. So richtig vom Meer glatt geschliffen. Und der hier war in mehreren Farben gesprenkelt. Der nächste – ein Hühnergott – hatte ein Loch in der Mitte, durch welches ich den Sonnenuntergang an der Ostsee betrachten konnte. Dieser wiederum sah ein wenig wie Bernstein aus – das wollte ich überprüfen. Meine Hosentasche wurde immer voller und schwerer angesichts der vielen steinernen Schönheiten an diesem Ostseestrand. Den benötigten Kieslaster habe ich trotzdem nicht bestellt – sondern nur ein paar der schönsten Exemplare mitgenommen. So kann ich auf ein Wiedersehen mit den wieder ausgepackten Steinen hoffen beim nächsten Ostseeurlaub.

Von Thorsten Behrens