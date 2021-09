Gifhorn

Das Bermuda-Dreieck liegt bei uns im Garten. Zumindest ein kleiner Ableger dieses mysteriösen Gebietes, in dem immer wieder Schiffe und Flugzeuge aus unerklärlichen Gründen verschwinden. Bei uns sind es Bälle. Fußbälle. Gefühlt verschwindet jeden Tag mindestens einer von ihnen. Meistens sind sie dort, wo sie nach einem beherzten Fußtritt vermutet werden, aber nicht zu finden. Schon seltsam. Noch seltsamer ist aber etwas, was das „richtige“ Bermuda-Dreieck nicht bieten kann: An manchen Tagen scheint „unser“ Bermuda-Dreieck die Fußbälle alle gleichzeitig auszuspucken. Denn dann sind plötzlich alle wieder da.

Von Thorsten Behrens