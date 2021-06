Gifhorn

Wie herrlich ist das Stöbern an Bücherregalen. Da braucht’s Stunden, um mich wieder loszueisen. Dass sich dieses Phänomen nun im Supermarkt zeigte, war sehr überraschend. Es passierte bei den Süßigkeiten. Von Haus aus kein allzu großer Schokoladen-Fan wunderte ich mich über die schier nicht enden wollende Regalwand mit Schokoladen-Sorten. Gab’s in meiner Kindheit jene mit lila Kuh in zwei, drei Sorten, so ist heutzutage die Sortenvielfalt unermesslich.

Und was für Kreationen es gibt. Ellenlange Aufzählungen von Geschmacksrichtungen, inklusiver lustiger Namen ließen mich staunen. Zwei Tafeln zum Testen mussten sein, die mit den kuriosesten Namen. Nach dem Geschmacktstest das klare Votum: Beim nächsten Mal lieber am Bücherregal stöbern.

Von Andrea Posselt