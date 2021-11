Man wandere und staune: Der Herbst zaubert gerade eine wahre Farbenpracht in die Natur. In feinen Nuancen schimmern die Blätter in den schönsten Farben. Beim letzten Waldspaziergang legten wir gleich mehrere unverhoffte Stopps ein, weil alles so prachtvoll schimmerte.

Bis einer auf die Idee kam, zu hinterfragen, warum die Blätter einer Baumart hier satt rot waren, dort hingegen gelb. Gute Frage, ich grübelte etwas und murmelte vor mir her, dass ich es eigentlich wissen müsste. In Schlauberger-Manier nuschelte ich etwas von „Photosynthese oder so“. Aber warum so viel Zeit mit rumeierndem Halbwissen verschwenden - einfach nur mal Staunen ist manchmal das Beste.

Von Andrea Posselt