Gifhorn

Winter – da war doch mal was... Schnee ohne Ende, eisige Temperaturen dazu – wann hat es das zuletzt gegeben? Muss ziemlich lange her sein, denn nach Thermounterwäsche, Schuh-Spikes und dicker Pudelmütze musste ich lange kramen, um startklar zu sein fürs Frost-Gifhorn. Wenngleich mir beim Suchen auch schon wieder einfiel, dass ich diese Winterutensilien zwar immer vorrätig habe, doch einfach nie nutze.

Andrea Posselt Quelle: privat

Mützen auf dem Kopf etwa habe ich noch nie richtig gemocht, dann doch lieber frieren. Und überhaupt: Winter ist Winter – da muss man dann eben durch. So jedenfalls war früher das Motto. Irgendwann in den letzten Jahren muss ich ziemlich verweichlicht sein. Als ich jetzt zum Spaziergang zum Schlosssee aufbrach, kam es zum Äußersten. Ich zog mir tatsächlich die dicke Pudelmütze über den Kopf, die Thermo-Wäsche an. Dass ich nicht noch für den Notfall heißen Tee, Decke und eigenen Schneeschieber mitgenommen habe, hätte nur noch gefehlt. So viel Vernunft und Vorsicht war noch nie, ob’s am Alter liegt?

Von Andrea Posselt