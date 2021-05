Gifhorn

Wir sind jetzt endgültig unter die Agrarökonomen gegangen. Nach diversen Jahren mit mehr oder minder passablem Ertrag aus Tomatenpflanzen unterschiedlichster Sorten wie Harzer Feuer im Topf sowie dem Ernten von Kirschen vom Baume sind wir nun den nächsten, nach meiner Überzeugung folgerichtigen Schritt hin in Richtung Selbstversorgung gegangen und haben im Garten Kartoffeln einzeln in Reihen in Erde gesetzt, die ich zuvor mit dem Spaten umgegraben, auf diese Weise aufgelockert, und von Wurzeln befreit hatte. So, und jetzt muss man halt mal schauen, was passiert, falls etwas passiert. Falls nichts passiert und nichts aus der Erde sprießt und in ihr wächst, weil es dort zu dunkel, zu trocken, zu feucht oder sonstwie unpässlich für Erdäpfel ist, müssen doch wieder die Tomaten im Topf für „good vibrations“ sorgen. Und die Gurken in dem anderen auch. Toi, toi, toi!

Von Jörg Rohlfs