Gifhorn

Lange Wanderung, großer Hunger, großer Durst. Gut, dass an der Strandpromenade in bester Lage noch Stühle frei waren. Endlich in den Sitz plumpsen und sich verwöhnen lassen. Doch von wem? Diese Frage stellte sich nach geraumer Zeit des vergeblichen Wartens. Niemand, der die Speisekarte brachte. Die Leute am Nachbartisch hatten diese Phase schon erfolgreich gemeistert und wiesen lachend auf ein Schild hin. „Wir haben hier eine sehr freundliche Selbstbedienung“ stand am Eingang des Strandbistros. Wer will da noch meckern über mangelnden Service? Zu diesem letzten Kraftakt konnten wir uns dann auch noch aufraffen – in der Rolle als „sehr freundliche Selbstbedienung“.

Von Andrea Posselt