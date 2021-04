Gifhorn

Das war für mich eine mindestens ebenso große Herausforderung wie Bungee-Jumping oder ein Seiltanz ohne Fallschutz: Der Warmwasser-Boiler in meiner Wohnung hat ohne Vorwarnung seinen Geist aufgegeben. Langsam tastete ich mich an das Abenteuer heran: Erst Hände waschen unter dem eiskalten Strahl. Brrrrr. Schon unangenehm. Dann Zähne putzen mit eiskaltem Wasser. Vielleicht sollte der Zahnarzt bei meinem nächsten Besuch mal mein Zahnfleisch untersuchen. Und dann das ultimative Drama: Ab unter die Dusche! Vermutlich klebt die Hälfte des Duschgels noch an meiner Haut, weil das kalte Wasser nicht genügend Zeit hatte, alles abzuwaschen.

Von Christina Rudert