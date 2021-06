Gifhorn

Allergien können den Alltag echt durcheinanderwirbeln. Das haben sie mit Meerschweinchen gemeinsam. Und mit Kindern. Wenn alle drei dann auch noch aufeinander treffen, muss man offenbar Prioritäten setzen. „Wir haben Meerschweinchen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass unser Kind eine Allergie gegen die Tierhaare hat. Was sollen wir tun?“, ploppte in der entsprechenden Facebook-Gruppe neulich ein Hilferuf auf. Prompte Antwort: „Habt ihr ein Internat in der Nähe?“ Ich musste einen Moment überlegen. Ein Internat für Meerschweinchen? Davon hatte ich noch nie gehört, immerhin hatten sich unsere sechs – Dobby, Fluffy, Harry, Molly, Ginny und Winky – bisher immer gut benommen und keinen Grund gegeben, an einen Umzug ihrerseits zu denken. Dann fiel der Groschen, oder neudeutsch das Cent-Stück. Ich hoffe mal, der Vorschlag war nicht ernst gemeint – und wenn doch, dass er nicht befolgt wurde. Trotz aller Prioritäten.

Von Thorsten Behrens