Gifhorn

Man kann nicht immer übers Wetter schreiben, dass die Vögel singen und der Frühling kommt. Aber das Eine ist sicher: Balou, unser Kampfdackel-Rottweiler-Welpen-Mix mag keinen Regen. Vermutlich war es jetzt der erste, den er hautnah miterlebte. Also beinahe jedenfalls. Denn er weigerte sich standhaft, das Haus zu verlassen. Wir überlegen, ihm ein Regenmäntelchen zu kaufen und einen Südwester. Das wäre praktisch und es sähe außerdem zuckersüß aus, zum Anbeißen. Balou hat ja schon zwei Fake-Hoodies von Tommy Hilfiger in rot und gelb für Momente um den Gefrierpunkt am nackten Babybauch. Stehen ihm aber auch ausgezeichnet die Teile, sieht richtig lässig aus damit, der Kleine. Aber was soll er auch sonst machen: Mode ist vergänglich, Stil ist ewig!