Gifhorn

Am Wochenende nicht länger im Bett bleiben als an Wochentagen, dafür aber täglich ein Mittagsschläfchen machen: Diese guten Ratschläge geben zwei Wissenschaftler jetzt unabhängig voneinander in zwei neuen Büchern. Am Wochenende würde man dem Körper so die zweifache Umstellung in der Schlafenszeit ersparen, und in der Woche würde man mitten am Tage neue Energie sammeln. Klingt gut. Aber die Vorstellung, sonntags um 6 Uhr aus dem Bett zu hüpfen und dafür mittags während eines Ausflugs mal eben ein halbes Stündchen am Wanderweg oder in einem Museum oder bei einem Freund zu schlafen, ist doch seltsam. Aber ich habe die Lösung. Ich stehe künftig in der Woche auch später auf und spare mir den Mittagsschlaf – zu dem ich ohnehin meist nicht komme.

Von Thorsten Behrens