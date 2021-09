Gifhorn

Unsere Katze Kuschel lag mal wieder faul in der Sonne. Mittagsruhe eben. Obwohl – Kuschel liegt fast immer irgendwo dösend herum. Nicht ganz so faul sind Winky, Fluffy, Harry, Molly, Dobby und Ginny, unsere Meerschweinchen. Aber nach dem Mittagessen wollen auch sie gefälligst in Ruhe gelassen werden. Und neulich im Zoo gab es das Paradebeispiel tierischer „Mach-mal-langsam-Strategie“: Außer bei den Pferden, Ziegen und Wildschweinen war Ruhe im Gehege angesagt. Oder anders ausgedrückt: Von den anderen Viechern war weit und breit dank Hitze und zu verdauendem Mittagsfutter nichts zu sehen. Ich gestehe: Gerne würde ich mir da mal ein Beispiel dran nehmen. Vielleicht kann ich am kommenden Wochenende schon mal üben.

Von Thorsten Behrens