Gifhorn

Sollte jemand in Gifhorn schmollen, weil ein Mann namens Thore am Dienstag nicht zum Geburtstag gratuliert hat, möchte ich ganz schnell für gute Laune sorgen. Er hat nämlich gratuliert, nur dummerweise versehentlich bei mir angerufen und auf den Anrufbeantworter gesprochen. Für mich war die Sache rasch klar: Wäre mir neu, im Sommer Geburtstag zu haben. Und einen Thore kenne ich auch nicht. Dumm nur, dass ich die Nummer nicht nachverfolgen konnte. Sonst hätte ich den Irrtum schon aufgeklärt. So bleibt mir nur, im Auftrag von Thore irgendjemandem „Happy birthday“ zu sagen.

Von Andrea Posselt