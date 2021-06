Gifhorn

Es gibt kein unnützes Wissen oder Können. Das habe ich jetzt, nach 35 Jahren, wieder erfahren. Bei der Bundeswehr – für die, die es nicht mehr wissen: In den 1980er Jahren hatten wir noch eine Wehrpflicht, die meisten jungen Männer leisteten Wehrdienst – gab es auch eine sogenannte Putz- und Flickstunde. Da habe ich gelernt, die Knöpfe an meiner Uniform selbst wieder anzunähen. Hab ich danach nie wieder gebraucht. Bis jetzt. Ein Knopf an meiner Lieblingshose hatte sich nämlich verabschiedet. Klar, hätte auch jemanden um Hilfe bitten können, aber bekanntlich heißt es ja: Selbst ist der Mann. Ich hab mich also mit Nadel und Zwirn bewaffnet und ausprobiert, ob ich es noch kann. ich kann es noch. Der Knopf sitzt fest, die Hose auch wieder, und ich habe mir nicht in den Finger gestochen. Mal sehen, was ich als nächstes an Fähigkeiten wieder ausgrabe...

Von Thorsten Behrens