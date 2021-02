Gifhorn

„Freu Dich bloß nicht zu früh“ hat Gitte Haenning vor 40 Jahren gesungen. Die deutsch-dänische Schlagerbardin hat es anders gemeint als ich jetzt, aber was soll’s. Ich reiße einfach mal diesen titelgebenden Textfetzen aus dem Zusammenhang und erkläre ihn – als notorischer Ratschläge-Geber für ein erfülltes, langes, friedvolles Leben an dieser Stelle – für falsch und anempfehle Ihnen die Erledigung folgender Wochenend-Aufgabe: Freuen Sie sich so früh wie möglich bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Betrachten Sie’s als Challenge und alternativlos. Der nächste Montag kommt immer früher als man denkt.

Von Jörg Rohlfs