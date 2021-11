Gifhorn

Wem ist das noch nicht passiert? Mal fix eine Telefonnummer gewählt, sein Sprüchlein aufgesagt - und am anderen Ende betretenes Schweigen. Falsche Nummer. Den einen ärgert’s, ich find’s lustig, wenn es nicht allzu oft vorkommt.

Jahrelang landete mein Telefonbucheintrag unter dem der Post. Sie ahnen es - mit Porto und Paketgrößen machte mir lange Zeit niemand mehr was vor. Nach einem Umzug mehrten sich Anrufer, die ihre bestellten Angelschnüre abholen wollten. Dummer Zufall, mit einem Zahlendreher landeten die Petrijünger bei mir statt dem Fachgeschäft.

2020 war das Jahr der Kletterfreunde, die irrtümlich bei mir statt in einem Freizeitpark ihr Kommen anmelden wollten. Kaum eingeweiht in die Kunst des Kletterns ist das nächste Falsch-verbunden-Thema nun eine Herausforderung. Anrufer, die davon ausgehen, sie seien bei einer Fleischerei gelandet. Nicht wirklich meine Kernkompetenz. Der Gesprächsfluss stockt immer so schnell, wenn ich frage „Darf’s ein bisschen mehr sein?“

Von Andrea Posselt