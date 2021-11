Gifhorn

Lecker. Bald kann ich wieder Glühwein trinken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Schließlich wird es mittlerweile echt kalt da draußen, und bis zur Vorweihnachtszeit ist ja auch nicht mehr lange hin. Und weg muss das Zeug dann ja auch, wenn es erst einmal im Handel ist. Damit die Wirtschaft nicht stockt, und weil es sonst irgendwann schlecht wird. Mir wird übrigens nicht schlecht davon, denn ich trinke nie mehr, als ich auch vertrage. Soll ja andere Leute geben, die das da nicht so genau mit nehmen. Aber die muss es ja auch geben, schließlich wollen ja auch Kopfschmerztabletten verkauft werden. Und das Wasser, um sie einzunehmen. Und so weiter. Schon irre, was da so alles an einem Gläschen Glühwein hängt.

Von Thorsten Behrens