Gifhorn

Unsere sechs Meerschweinchen – Dobby, Molly, Harry, Fluffy, Winky und Ginny – sind alles. Gefrässig, kuschelig, schreckhaft, nicht ganz stubenrein und so weiter. Und sie sind aufgedreht und neugierig, wenn was neues passiert. Nur eines sind sie nicht: eitel. Einen entsprechenden Verdacht hatte ich ja schon länger: Wenn wir sie fotografieren wollen, lassen sie das bestenfalls über sich ergehen. Es wird halt zur Kenntnis genommen. Oft genug aber haben sie auch keine Lust, zu posieren. Ein paar gute Fotos sind im Laufe der Zeit trotzdem gelungen. Und die sollten an die Wand im Gehege, nett in eine Galerie mit den Geburtsdaten der kleinen Wusel. War das eine Aufregung, als wir die Bilder aufhängten. Aber kaum war alles fertig und wir wieder raus aus dem Gehege, hatten sie keine Blicke mehr übrig für ihre eigenen Bilder. Egal, wenigstens wir freuen uns über den Anblick.

Von Thorsten Behrens