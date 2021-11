Gifhorn

Was stimmt nur momentan mit diesem Jungen nicht? Patenkind Moritz, eigentlich ein Abenteurer vor dem Herrn, textet mich seit neustem mit trockenen Mathe-Kenntnissen zu. Vergebene Liebesmüh, bei binomischen Formeln, Gleichungen und jeglichen simplen Rechenarten weigern sich meine Hirnzellen. Macht nix, den Jungen spornt offenbar missionarischer Eifer an, mich in die hohe Kunst der Zahlen und Formeln einzuweihen.

Jetzt war es eine Flächenberechnung, mit den Fingern auf den Küchentisch aufgezeichnet. Für Moritz simpel, für mich irre. Spätestens bei dem Satz „Dann nehmen wir einfach mal ein Viertel Pi“ kapitulierte ich. Mein Vorschlag, dieses ominöse Viertel Pi einfach in einer Pizzeria oder einer Eisdiele praktisch zu erproben, kam dann an. Wenigstens so viel stimmt noch mit dem Jungen.

Von Andrea Posselt