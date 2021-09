Gifhorn

Da haben wir mal wieder den Salat. Und zwar einen so ganz ohne Vitamine. Wenn mein Mann zum Wochenende von Berlin nach Hause kommt, leert er als erstes seine Jackentaschen. Die enthalten ein bis zwei Powerbanks als Ladeoption für den Notfall und ein großes Wirrwarr an Kabeln. Eins fürs Handy. Eins fürs Tablet. Eins für die Powerbank und eins für seine E-Zigarette. Hat er die Jacke an die Garderobe gehängt, führt ihn der erste Gang zu den diversen Steckdosen. Bald baumeln überall Kabel, denn irgendwas zum Laden gibt es immer. Aber wehe, es ist mal ein Kabel vergessen worden. Bei den vielen unterschiedlichen Anschlussvarianten kann ich ihm nämlich trotz ähnlich großer Kabelvielfalt nicht aushelfen. Und wenn ich vergesse, meine Geräte schon vor dem Wochenende ordentlich aufzuladen, und meine Kabel auch noch an die verbliebenen Steckdosen stöpsele, dann haben wir spätestens Sonntagabend einen großen Kabelsalat, den es zu entwirren gilt.

Von Christina Rudert