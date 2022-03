Gifhorn

Wie schön, es wird Frühling. Es wird wärmer, die Krokusse brechen sich im Garten einen Weg aus der Erde. Der Paketbote hat die letzte Lieferung schon im T-Shirt angeschleppt. Vielleicht war sie aber auch nur zu schwer und er wollte nicht zu sehr schwitzen. Egal, es wird Frühling. Draußen spielen ein paar Kinder, lautstärker als noch ein paar Wochen zuvor. Ich sitze am Computer und atme tief die vom Duft neu erwachenden Lebens gesättigte Luft. Da schaut die Sonne zum Fenster herein – und blendet so, dass ich auf dem PC nichts mehr sehe. Doof. Kann mal bitte jemand dem Winter sagen, dass er hier noch gebraucht wird – zumindest, bis ich heute Feierabend mache?