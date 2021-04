Gifhorn

Er ist sich wohl noch nicht schlüssig. Am ersten milden Wochenende seit langem reckt der kleine schwarze Vogel auf dem Dachgiebel des Nachbarhauses seinen Hals in die Luft. Aber er lässt nichts von sich hören. Meine Anfeuerungsrufe „Amselmann, Amselmann“ vom Balkon aus mögen ihm keinen Laut entlocken. Ich sehe auch nicht wirklich aus wie eine Amselfrau. Vielleicht traut der Vogel, der in diesem Jahr auf den Klimawandel gesetzt haben mochte, dem Frieden höherer Plusgrade noch nicht nach seinen Erfahrungen mit dem Comeback des Winters. Oder er ist heiser, weil er eine Erkältung auskuriert.

Von Dirk Reitmeister