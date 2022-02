Gifhorn

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Die letzten Monate habe ich mit einer in Australien lebenden Freundin eine kleine Back/Kochchallenge entwickelt. Lustig wird es immer dann, wenn ich manche Zutaten im Stamm-Supermarkt nicht bekomme und erst aufwändig recherchieren muss.

Die Steigerung: Es hapert an der richtigen Übersetzung eines Wortes. Manchmal versucht die Küchenfee in Down Under ihre eigene Übersetzung ins Deutsche. Klappt aber nicht immer einwandfrei. Kaum auszudenken, sollten einige der Zutaten jemals in einem Kuchenteig landen. Umgekehrt gilt das natürlich auch: Ich will nicht wissen, welche Komponenten ich schon fälschlicherweise ins Englische übersetzt habe. Eine Prise Kreativität gehört eben zum Backen – uns schmeckt’s in jeglicher Hinsicht.

Von Andrea Posselt