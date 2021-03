Gifhorn

Manchmal geht es schnell mit dem Meerschweinchennachwuchs. Bisher tummelten sich Dobby, Wienky, Fluffy und Harry im Gehege. Luna, erst vor wenigen Tagen ins Haus gekommen, fristete dagegen ihr Dasein in Simons Zimmer. Bis er sie jetzt kurzerhand auch an den Fressnapf ins Gehege setzte. Die anderen fraßen unbeirrt weiter. Dann sind wir eben zu fünft, konnte man ihre Gedanken förmlich lesen. Genug Futter gab es ja trotzdem.

Ansonsten kümmerten sie sich gar nicht um den Neuankömmling. Simon schaute sich das Spiel einen Moment an, schnappte sich Luna und brachte sie zurück in sein Zimmer. So ein Kuscheltier hat eben doch nichts im Gehege verloren. Schade eigentlich. Denn es würde deutlich weniger fressen und Chaos verbreiten. Aber genau dafür lieben wir die anderen vier ja.

Von Thorsten Behrens