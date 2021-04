Gifhorn

Dumme Scherze kann ich – jedenfalls 364 Tage im Jahr. Nur an dem Tag, an dem es hochoffiziell erlaubt ist, andere aufs Glatteis zu führen und auf den Arm zu nehmen, scheitere ich seit Kindesbeinen – ziemlich sicher auch heute am Tag der Aprilscherze. Zu einem erneuten Versuch stachelte mich jetzt mein Patenkind an. Ich könne den Kollegen ja am 1. April aus dem Homeoffice mitteilen, dass ich Kuchen gebacken hätte, der in der Küche stehe. Finde den Fehler. Denn nach einer langen, langen Zeit, die wir uns wegen der Pandemie nicht mehr gesehen haben, ist das nicht mehr wirklich lustig. Daher switche ich mal den Aprilscherz in ein ernsthaftes Aprilversprechen um: Sobald möglich, steht für alle Kuchen in der Küche – der AZ. Möge es nicht der Geburtstagskuchen sein, der wäre erst im Dezember fällig.

Von Andrea Posselt