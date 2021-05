Gifhorn

Der Mai ist gekommen und damit mal wieder meine Zeit für ein familieninternes Späßchen abgelaufen. Der Haken am Kalendermonat April bedeutet für mich seit Kindesbeinen ein ganz heißes Eisen. Jedenfalls, wenn es um Wetterkapriolen geht, die der Volksmund als April-Wetter bezeichnet. Mein Bruder sträubt sich hartnäckig gegen den Begriff. Sei ja irgendwie unfair, ihn als April-Geborenen mit unliebsamem Wechsel von Sturm und Hagel zu Sonnenschein in Zusammenhang zu bringen. Und unlogisch obendrein, wenn man etwa im Oktober Wetterphänomene mit April bezeichnen würde. Will heißen: April-Wetter ist für mich bis 1. April 2022 ein Tabu-Wort, es sei denn mein Bruder ist außer Hörweite.

Von Andrea Posselt