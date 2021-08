Gifhorn

Das Wetter hält mich auf Trab und macht meine Wohnung gerade zum Fitness-Studio. Gerade noch passte die Taktik beim Gegenlüften, schon sorgt der Wind für unangenehme Begleiterscheinungen. Also: Aufstehen und Fenster wieder zu.

Kurz darauf wagt sich die Sonne raus. Um am Laptop arbeiten zu können, müssen die Gardinen zugezogen werden. Dann geht die Sonne weg. Neue Taktik: Die Gardinen bleiben zu, dafür wird das Licht angeknipst. Was mir wiederum nach kurzer Zeit unsinnig erscheint. Licht aus, dafür am Dachfenster das Rollo wieder etwas lichtdurchlässiger machen. Frischluft wäre auch mal wieder gut.

Mit Öffnen der Balkontür weht der Wind mal eben den Tisch frei. Zur Abwechslung ist bücken angesagt, um all die Unterlagen wieder einzusammeln. Bauch-Beine-Po war gestern. Mein Fitnessprogramm heißt Sommer 2021.

Von Andrea Posselt