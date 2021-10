Gifhorn

Es fliegt wieder umher. Wirbelt sturmgetragen durch die nebelverhangenen Lüfte, nach einem letzten Zittern am Ast heruntergerissen und schließlich zu Boden geworfen. Herbstlaub. Gelbes, rotes, braunes, grünes, gesprenkeltes, vertrocknetes, matschiges Herbstlaub. Sinnbild der Vergänglichkeit, des Neuanfangs in ein paar Monaten, des Kreislaufs des Lebens. Es legt sich auf Hecken, Wege, Autodächer, auf Vogelscheuchen auf abgeernteten Feldern, auf verlassene Seeufer und die Stimmung der Menschen. Herbstlaub. Einfach – schön. Oh, und auf meinem Gartenrasen liegt ja auch eine ganze Menge. Das müsste mal weggeharkt werden. Schon wieder so viel Arbeit. Wissen Sie was? Ich ignorier das Herbstlaub einfach.

Von Thorsten Behrens