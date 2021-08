Gifhorn

Von wem der große Brief war, war schnell klar. Schließlich stand der Absender in großen Buchstaben auf dem Umschlag. „Was wollen die denn von mir?“, fragte ich mich und begann, den Umschlag aufzureißen. Schnell fiel mir ein Wort ins Auge: Rentenbescheid. Ich frohlockte. Sollte da jemand ein Einsehen mit mir gehabt haben, ohne dass ich zuvor etwas beantragt hatte? Vom Alter her passt das zwar noch lange nicht, aber über etwas mehr Freizeit freuen sich ja auch jüngere Leute, habe ich mir sagen lassen. Nun wollte ich es genau wissen und riss den Umschlag ganz auf – und war etwas enttäuscht. Denn der ganze nun zu lesende Schriftzug lautete: Rentenauskunft – kein Rentenbescheid. Aber nach einem Blick auf die offerierten Zahlen finde ich es eigentlich ganz sinnvoll, dass ich noch ein paar Jahre arbeiten darf.

Von Thorsten Behrens