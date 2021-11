Gifhorn

Können Sie sich noch an Ihre letzte Nachtwanderung erinnern? Ich konnte es nicht mehr. Vielleicht bei der Klassenfahrt in der vierten Klasse? Ist jedenfalls schon Jahrzehnte her. Die aktuelle Wiederholung war eher unfreiwillig. Mein Mann und ich waren mit unserer Neuerwerbung, einem kleinen Lenkdrachen, mit dem Bus raus gefahren, schön weit weg von jeglicher Bebauung. Der Plan war, den Drachen steigen zu lassen und dann nach Hause zu laufen. Nun war unsere letzte Erfahrung mit dem Drachensteigen ungefähr so lange her wie die Nachtwanderung, wir mussten erst üben. Dann machte es so viel Spaß, dass wir die Zeit vergaßen.

Ein Bus fuhr nicht mehr, als es anfing zu dämmern. Und deshalb mussten wir notgedrungen mal wieder eine Nachtwanderung machen. Fand ich in der vierten Klasse schon doof.

Von Christina Rudert