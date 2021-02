Gifhorn

Man skypt und zoomt und teamt sich gerade durch den Arbeitsalltag, und am Abend geht es genauso weiter: Wer Freunde treffen will, muss sich mit diversen digitalen Meeting-Plattformen auseinandersetzen. Dabei kann’s schon mal passieren, dass ich mich beim Rumspielen mit den Funktionen plötzlich aus dem Meeting katapultiere. Aber es geht ja nun gar nicht, ständig den gleichen Hintergrund zu präsentieren, gerade wenn ich im Homeoffice bin – schließlich will ich auch jetzt Freizeit und Beruf trennen. Also experimentiere ich: Für berufliche Meetings den Schrank mit Aktenordnern, für private Treffen das Bild an der Wohnzimmerwand. Und wenn ich mal den Großkotz spielen will, das Bücherregal, natürlich nur mit ausgewählten Wälzern. Das lässt sich sogar digital einmontieren. Zeige mir, wo du zoomst, und ich sage dir, wer du bist.

Von Christina Rudert