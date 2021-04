Gifhorn

Seit ein paar Jahren schleppe ich da so ein Buch mit durch mein Leben: 101 Dinge, die man getan haben sollte, bevor das Leben vorbei ist. Quasi eine Abhak-Liste für persönliche Events, die ich mal geschenkt bekommen habe. Einige Dinge habe ich bereits erledigt – aber nicht, weil sie im Buch stehen, sondern weil es sich so ergeben hat. Fragen Sie jetzt bitte nicht nach Einzelheiten. Ein paar andere stehen noch an – auch nicht, weil sie im Buch stehen, sondern weil ich sie einfach mal so machen möchte. Schau dir das Nordlicht an beispielsweise. Oder: Wirf deine Tütensuppen weg.

Aber alles werde ich nicht abhaken. Denn einige Punkte sollten eher heißen: 101 Dinge, die man getan haben sollte, damit das Leben schneller vorbei ist. Schwimme mit einem Hai beispielsweise. Oder: Schau einem Vulkanausbruch zu. Ich habe das Buch jetzt umbenannt: Meine unvollendete 101-Dinge-Liste.

Von Thorsten Behrens