Eine Acht in acht Sekunden laufen und 800 Euro gewinnen

Eine Woche lange geht es rund um die Gesundheit mit der Aller-Zeitung: Alle Interessierten können wieder eine Acht in acht Sekunden laufen. Die bereits vom Vorjahr bekannte AZ-Challenge „800 Euro in acht Sekunden“ im Rahmen der Aktion „ Fit und gesund 2020“ steigt vom 9. bis 14. März an fünf Terminen. Der Sieger bekommt 800 Euro.

Das weckt den Spaß an Bewegung: An der von Wolfgang-Alexander Paes entwickelten Station sollen die Teilnehmer eine Acht in möglichst acht Sekunden laufen. Wer am dichtesten an der vorgegebenen Zeit dran ist, gewinnt. Es gibt fünf Termine. AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich: „Egal ob jung oder alt, groß oder klein, dick oder dünn, jeder kann an dem Wettbewerb teilnehmen.“ Und: „Ich freue mich sehr, dass Wolfgang Alexander Paes auch in diesem Jahr mit der Sportstation dabei ist.“

Die Vorfreude ist groß

„800 Euro in 8 Sekunden“ jeder kann mitmachen. Es geht nicht um Schnelligkeit, sondern um das richtige Gespür für Zeit. Im letzten Jahr schon hat die Aktion alt und Jung begeistert, erinnert sich Schernich.

„Dank der Sponsoren können wir auch in diesem Jahr den Wettbewerb „800 Euro in 8 Sekunden“ wieder für unsere Leser durchführen und so für etwas mehr Bewegung im Alltag sorgen““, sagt er. „Es gibt mittlerweile einen großen Kreis von echten SportStation-Fans und ich freue mich schon riesig auf die Challenge der AZ“

Das sind die Termine

Start ist am Montag, 9. März, von 15 bis 18 Uhr bei Famila. Weiter geht es am Dienstag, 10. März, von 16 bis 18 Uhr bei Agil/Tennishalle TCE. Mittwoch, 11. März, ist das Acht-Laufen von 15 bis 18 Uhr bei Schütte angesagt. Am Donnerstag, 12. März, von 15 bis 18 Uhr ist das Leifert’s im Steinweg Austragungsort. Diese vier Tage dienen der Qualifizierung. Das Finale steigt am Freitag, 14. März, ab 9 Uhr bei Famila.

Das sind die Preise

Zu gewinnen gibt es nicht nur 800 Euro für den Sieger, sondern Platz zwei und drei bekommen 400, beziehungsweise 200 Euro. Neu ist in diesem Jahr, dass für Kinder und Jugendliche bis zu 17 Jahren ein eigener Wettbewerb mit eigenen Preisen läuft. Und unter allen Teilnehmern am Finaltag verlost die AZ noch einen Famila-Warenkorb.

Kostenlos anmelden können sich Interessierte unter www.sportstation.fit/de/mobile-app.

