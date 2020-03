So lief der Doppel-Donnerstag

Gifhorn

Eine Acht in möglichst acht Sekunden abschreiten: Am Donnerstag war das bei der AZ-Gesundheits-Challenge gleich an zwei Standorten möglich. Am Nachmittag ließen sich die Fitness-Begeisterten in der Fußgängerzone vor dem Café Leiferts auch vom böigen Wind nicht von der Aktion abbringen. Am frühen Abend war es dann in der Agil-Tennishalle des TCE im Heidland so weit. Das Finale – zu gewinnen gibt es 800, 400 und 200 Euro – steigt am Samstag, 14. März. Von 9 bis 10 Uhr läuft die Qualifikation. Läufer mit drei Sternen starten dann um 10 Uhr, die mit dreieinhalb um 10.30 Uhr, die mit vier um 10.45 Uhr und die mit viereinhalb um 11 Uhr. Die Siegerehrung wird gegen 11.30 Uhr erwartet. Das Kinderfinale mit separaten Preisen startet um 12 Uhr.

Gesundheitschallenge Teil 2: Auch in der Agil-Tennishalle ging es um die Acht in acht Sekunden. Quelle: Sebastian Preuß

Von unserer Redaktion