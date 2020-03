AZ-Gesundheits-Challenge: Wencke Reiten gewinnt nach packendem Finale

Gifhorn

Eine Acht in möglichst acht Sekunden abschreiten: Eine Woche lang lief die AZ-Gesundheits-Challenge, am Samstag war bei Famila ein spannendes Finale. Viele Kontrahenten mussten in ein Stechen.

So eindeutig wie seit Jahren in der Fußball-Bundesliga läuft es bei der AZ-Gesundheits-Challenge nicht. Beim Versuch, eine Acht in möglichst auf die Zehntelsekunde genau acht Sekunden abzuschreiten, steigt Vorjahressieger Manuel Klinger überraschend schon im Achtelfinale aus. „Nur zwei Sterne“, kommentiert Moderator und Aktionsentwickler Alexander Paes baff. Bei dem Kandidaten war eigentlich mehr drin...

Gesundheits-Challenge der Aller-Zeitung: Für die Kinder gab es diesmal eine eigene Wertung. Und alle bekamen einen Preis. Quelle: Lea Rebuschat

Klingers Schwiegervater Heinz Waldmann ist ein weiterer Favorit. Hoch konzentriert dabei. Keine Emotionen zulassend. „Du bist im Halbfinale! Lach mal“, ruft Paes. Doch im Halbfinale stößt Waldmann auf eine entschlossene Gegnerin – und es ist Schluss. Waldmann zeigt Nerven und landet auf den Trostplatz vier. Immerhin ist ihm damit der Präsentkorb von Famila sicher.

Zur Galerie Eine Woche lang schritten Gifhorner eine Acht in möglichst genau acht Sekunden ab. Die besten maßen sich jetzt am Samstag in einem spannenden Finale der AZ-Gesundheits-Challenge am Famila-Zentrum.

Den dritten Platz und damit 200 Euro holt sich Marga Mikolajczyk aus Wolfsburg. Das Finale und den Hauptpreis von 800 Euro entscheidet nach erst vier Durchgängen Wencke Reiten aus Gifhorn für sich vor Andrea Bünger aus Radenbeck, die 400 Euro gewinnt.

Gewinnerin brauchte Überredungskraft

Die Gewinnerin ist überglücklich und perplex. „Ich kann das noch gar nicht glauben.“ Außer sich vor Freude ist auch ihr Freund Thomas Berger aus Gifhorn. „Ich musste meine Freundin dreimal überreden.“ Er selbst hatte es auch bis in die K.O.-Runde geschafft.

Eigene Wertung für Kinder

Nach den Erwachsenen sind die Kinder an der Reihe mit der Endausscheidung, für sie gibt es zum ersten Mal eine eigene Wertung. In den Altersklassen bis zehn und ab elf Jahre holen sich Lukas Beer beziehungsweise Sophie Bünger die ersten Plätze. Preise bekommen aber alle 14 Mädchen und Jungen.

Weniger Teilnehmer wegen Corona

Bei den Erwachsenen waren 60 Teilnehmer am Finaltag da, 32 gingen in die K.O.-Runde. Die Corona-Pandemie merke man schon an der Teilnehmerzahl, sagt Paes. Dennoch zieht er ein positives Fazit der einwöchigen AZ-Gesundheits-Challenge. Auch mit dem Zuspruch bei den Qualifikationsrunden unter der Woche bei Schütte, Leifert’s und der Agil-Tennishalle des TCE sei die Teilnahme bestens gelaufen. Oft habe er Überstunden einlegen müssen.

Von Dirk Reitmeister