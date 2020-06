Vor der Ehe wollte Stephan Bauer ewig leben

Gifhorn

Das AZ-Film & Kultur-Rendezvous ist vorbei. Am Pfingstmontag gab es den Abschluss mit Comedian Stephan Bauer. Mit seinem Programm „Vor der Ehe wollte ich ewig leben“ sorgte er für manchen Lacher beim Publikum – das zwar nicht applaudierte, dafür aber immer wieder mal die Hupe drückte. Schließlich saßen die Zuschauer auf dem Gifhorner Schützenplatz ja in ihren Autos.

Schon zur Begrüßung des aus dem Fernsehen bekannten Comedian ließen die Zuschauer die Hupen erklingen. Allerdings: Wenn es drauf ankam, blieb es still. Beispielsweise, als Bauer fragte, wer denn eine „wirklich harmonische Ehe voller Wertschätzung zwischen den beiden Partnern“ führe. Und dass 40 Prozent der Menschen fremd gehen, konnten die Gifhorner auch nicht bestätigen. Auch hier war natürlich kein Ton zu hören. Bauer nahm es gelassen – schließlich sei „Wahrheit nicht in allen Situationen angebracht.“

Bekannt aus dem Fernsehen

Der Comedian – aus TV-Formaten wie „7 Tage – 7 Köpfe“, Ottis Schlachthof oder dem Quatsch-Comedy-Club bekannt – gab eineinhalb Stunden lang eine Pointe nach der anderen. Dabei kam er selbst ebenso wenig gut weg wie seine Frau, die sich ihren Fitnesstrainer angelacht hatte. Kein Wunder: Der sei ja ledig und sehe daher auch einiges besser als der Ehemann, habe zum Beispiel keinen Bauch. „Dafür gibt es einen guten Grund: Ledige Männer gehen an den Kühlschrank, da ist nichts drin, was sie anmacht, also gehen sie ins Bett. Ehemänner dagegen gehen ins Bett, da ist nichts drin, was sie anmacht, also gehen sie an den Kühlschrank.“

Einen Show Act unter freiem Himmel – „eine gute Idee“, freute sich Angelika Heuer, nach einer langen Ruhepause dank Corona mal wieder eine Veranstaltung genießen zu können. Dass sie derartige Veranstaltungen, die im Auto zu genießen waren, noch nicht kannte, war da kein Problem. Und sie hatte noch einen weiteren guten Grund, dabei zu sein und so Auftritte von Künstlern zu unterstützen: „Durch Corona verdienen die Künstler doch im Moment nicht, die leiden sehr darunter“, erklärte sie.

Von Thorsten Behrens