Ökumenischer Gottesdienst läutet Pfingstmontag ein

Zu Pfingsten empfangen die Christen den Heiligen Geist. Doch Pfingstmontag gab es veränderte Vorzeichen. Nicht in einer geschlossenen Kirche, sondern Open-Air gab es den Segen – für die Gläubigen, die in ihren Autos saßen.

Im rahmen des fünftägigen AZ-Film & Kultur-Rendezvous auf dem Gifhorner Schützenplatz mit sechs Kinofilmen und einem Show Act gab es auch einen ökumenischen Gottesdienst. Besser konnte das Wetter nicht sein – bei blauem Himmel konnten die Teilnehmer direkt in die Weiten über ihnen blicken. Derweil kamen die Worte der Pastorin Annette Israel von der Gifhorner Martin-Luther-Gemeinde sowie des Pastors Georg Julius von der Gifhorner Paulus-Gemeinde und des katholischen Pastoralreferenten Martin Wrasmann von der St. Altfrid-Gemeinde aus dem Autoradio.

Klasse Idee, gut organisiert

Auf den ersten Blick waren nur rund 20 Autos auf dem Parkplatz zu sehen – doch in ihnen saßen zumeist zwei Personen oder ganze Familien. „Mit diesem unbekannten Format liegen wir gut bei der Teilnehmerzahl. Die ökumenischen Gottesdienste in Gifhorn haben wir 2000 ins Leben gerufen, und es sind immer so um die 100 Teilnehmer“, erklärte Wrasmann. Außerdem gab es noch ein paar Zaungäste, die mit dem Fahrrad gekommen waren und versuchten, der Predigt über die Radios nahe stehender Autos zu folgen. Pastor Julius sah neben der Teilnehmerzahl einen ganz anderen positiven Aspekt: „Einige Zuhörer kenne ich aus der Gemeindearbeit – und das sind eher nicht die üblichen Gottesdienstbesucher.“ Demnach erreiche man also mit dem neuen – der Corona-Pandemie geschuldeten – Format auch andere Leute.

In einem der Fahrzeuge saß Sabrina Mpoutskas. Sie fand die Idee des Auto-Gottesdienstes „klasse, gerade in dieser Zeit.“ Und die Veranstaltung sei toll organisiert, das mit „dem Radio und der Leinwand klappt gut“, sagte sie. Unterstützt wurden Pastorin Israel, Pastor Julius und Pastoralreferent Wrasmann übrigens vom Corona-Quartett Fuhrberg unter der Leitung von Rolf Trommer. Die Musiker sind eigentlich Teil eines größeren Ensembles und gaben der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen. Und nicht zu vergessen Bernd Riechers, der die Technik fest im Griff hatte. In den Beiträgen ging es dann vor allem um Gegensätze – ein wichtiges Thema in diesen Zeiten, die von der Pandemie bestimmt sind. Ob leicht oder schwer, ob innen oder außen, ob alt oder neu: In allem wohne eine Hoffnung, in allem wohne der Heilige Geist.

Von Thorsten Behrens