Popcorn gratis und Tickets für Comedian online zum Vorzugspreis

Die heiße Phase beim Ticketverkauf für das AZ-Film & Kultur-Rendezvous auf dem Gifhorner Schützenplatz über Pfingsten hat begonnen. Und die gute Nachricht gleich vorweg: Es gibt nicht nur noch einige Tickets für die Abschlussveranstaltung mit Comedian Stephan Bauer, die Tickets lassen sich jetzt auch ganz leicht online bestellen – zum Vorzugspreis.

Jetzt können sich auch Kulturfreunde, die etwas weiter weg wohnen und nicht mal schnell nach Gifhorn zum Ticketkauf kommen können, Karten für Stephan Bauer sichern – Karten für die Kinofilme gibt es weiterhin ausschließlich direkt an der Konzertkasse im Hause der Aller-Zeitung im Steinweg 73 in Gifhorn. Und so einfach funktioniert der Online-Kauf der Tickets für Stephan Bauer: Die Tickets sind jetzt zusätzlich online unter https://shop.reservix.de zum Vorzugspreis von 14 Euro pro Person zuzüglich Bearbeitungsgebühren erhältlich (im Verkauf an der Konzertkasse kosten die Tickets 19 Euro pro Erwachsenem, Abonnenten der Aller-Zeitung sparen zwei Euro pro Ticket bei einer Maximalabgabe von zwei Tickets. Pro Auto sind zwei erwachsene Insassen zugelassen. Die AZ-Konzertkasse verkauft die Tickets montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 12.30 Uhr). Auf der Online-Seite ist es möglich, die Versandart Print@Home auszuwählen. Dass heißt, am Ende jeder erfolgreichen print@home-Buchung wird eine Bestätigung per E-Mail mit den Links für print@home und Mobile-Ticket an den Kunden versendet. Der Kunde druckt sich das Ticket dann auf einem normalen A4 Blatt zu Hause aus oder zeigt am Einlass am Pfingstmontag um 18.30 Uhr auf dem Gifhorner Schützenplatz sein Handy vor.

Vor der Ehe wollt ich ewig leben

Denn dann heißt es Bühne frei für den gebürtigen Niedersachsen Stephan Bauer. „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ heißt sein Programm, und der aus TV-Formaten wie „7 Tage – 7 Köpfe“, Ottis Schlachthof oder dem Quatsch-Comedy-Club bekannte Kabarettist, Comedian und Moderator verspricht: Es gibt eineinhalb Stunden lang eine Pointe nach der anderen.

Stephan Bauer ist der Abschluss des fünftägigen AZ-Film & Kultur-Rendevouz. Zu sehen gibt es außerdem sieben Filme – Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr: Bad Boys for Life; Freitag, 29. Mai, 19 Uhr: Das perfekte Geheimnis; Samstag, 30. Mai, 15 Uhr: Willkommen bei den Hartmanns, 19 Uhr: Parasite; Sonntag, 31. Mai, 15 Uhr: Angry Birds 2, 19 Uhr: Jumanji 2; Montag, 1. Juni, 15 Uhr: A Star is Born. Die Tickets kosten je 10,50 Euro, Kinder zahlen 6,50 Euro auf dem Rücksitz. Und am Montag, 1. Juni, steht um 11.30 Uhr ein ökumenischer Live-Auto-Gottesdienst auf dem Programm. Zugelassen sind je zwei Personen pro Fahrzeug. Minderjährige Kinder, die im gleichen Haushalt leben, sind zusätzlich erlaubt, die Sicht auf der Rücksitzbank ist aber erheblich eingeschränkt. Das Auto darf nicht höher als 2,10 Meter sein. Für dringende Toilettengänge stehen WCs zur Verfügung, die Autos dürfen nur zur Nutzung der Sanitäranlagen verlassen werden. Dächer und Fenster müssen geschlossen bleiben. Der Motor ist während der Veranstaltung ausgeschaltet.

Übrigens: Pro Fahrzeug gibt es bei den Filmaufführungen und beim Liveauftritt von Stephan Bauer eine Tüte originales, frisch zubereitetes Kino-Popcorn gratis – gesponsort von der AZ und dem Kinobetreiber Volker Schmid.

Von Thorsten Behrens