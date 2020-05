Das war ein Auftakt nach Maß auf dem Schützenplatz

Gifhorn

Gutes Wetter, frisches Popcorn – und das auch noch gratis – und eine Actionkomödie auf der Leinwand: Kinofreunde kamen beim Auftakt des AZ-Film & Kultur-Rendezvous auf dem Gifhorner Schützenplatz am Donnerstagabend voll auf ihre Kosten.

„Bad Boys for Life“ stand im Programm – und Will Smith und Martin Lawrence als Drogenfahnder der Polizei in Miami gaben auf der fünf Mal drei Meter großen Leinwand alles. Action pur war angesagt. Doch wer davon etwas abhaben wollte, musste erst durch den Einlass – wo eine Tüte frischen Popcorns je Wagen auf die Besucher wartete – gesponsert von Gifhorns Kinobetreiber Volker Schmid und der Aller-Zeitung. Mehr geht in Zeiten von Corona eigentlich nicht, um echtes Kinofeeling zu erzeugen. Mit der Knabberei im Wagen tuckerten die Gifhorner dann weiter auf den ihnen zugewiesenen Stellplatz, damit der Film pünktlich beginnen konnte.

„Eine schöne Aktion, die Abwechslung in den Corona-Alltag bringt“, freute sich Diana Cacciato. Sie war schon einige Male im Autokino, kannte das Feeeling – anders als Ricarda Evers. „Ich bin schon Kinogängerin, aber heute bin ich das erste Mal im Autokino“, erzählte sie. So wie Sebastian Watzl. „Ich habe immer schon Bock dazu gehabt, aber heute bin ich zum ersten Mal da.“ Björn Thiele dagegen hatte Autokino schon mal in Leipzig erlebt, für ihn steht aber fest: „ Das ist eine richtig gute Aktion für Gifhorn, gerade jetzt in Corona-Zeiten.“ Gerne wäre er zu einem weiteren Film gekommen – doch das sei terminlich nicht drin. Für AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich war klar, dass der Auftakt mit fast 100 verkauften Tickets auf ein tolles Pfingstwochenende hoffen lasse. „Das Ambiente hier passt, es sind viele junge Leute dabei. Einfach schön“, zog er Bilanz.

Das weitere Programm

Und die AZ hat noch mehr Programm für die Pfingsttage auf die Beine gestellt. Am Freitag, 29. Mai, läuft um 19 Uhr „Das perfekte Geheimnis“, am Samstag, 30. Mai, um 19 Uhr „Parasite“. Am Sonntag, 31. Mai, flimmern um 15 Uhr „ Angry Birds 2“ und um 19 Uhr „Jumanji 2“ über die Leinwand, am Montag, 1. Juni, um 15 Uhr „A Star is Born“. Tickets für die Filme gibt es exklusiv in der AZ-Konzertkasse für 10,50 Euro pro Erwachsenem (zwei Erwachsene sind pro Auto zugelassen) und 6,50 Euro für Kinder auf dem Rücksitz; Abonnenten der AZ sparen einen Euro pro Ticket (maximal für zwei Tickets); Vorverkaufs- und Bearbeitungsgebühren kommen dazu; die Konzertkasse ist freitags von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Das weitere Programm: Montag, 1. Juni, 11.30 Uhr: ökumenischer Live-Auto-Gottesdienst, Anmeldung mit Name, Anzahl der Personen im Auto sowie dessen Kennzeichen per E-Mail an pfarrei@altfrid-gifhorn.de, als Antwort kommt eine automatische Anmeldebestätigung, die als Eintrittskarte gilt; Montag, 1. Juni, 18.30 Uhr: Live-Auftritt des Kabarettisten und Comedian Stephan Bauer. Tickets für Stephan Bauer in der AZ-Konzertkasse für 19 Euro pro Erwachsenem oder online unter www.shop.reservix.de zum Vorzugspreis von 14 Euro pro Person – jeweils zuzüglich Bearbeitungsgebühren.

Von Thorsten Behrens