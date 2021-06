Gifhorn

Wieso darf eine Hochzeitsfeier in einer Gaststätte mit bis zu 100 Gästen stattfinden, in den eigenen Garten darf eine Gruppe von 25 Personen aber nicht eingeladen werden? Diese Corona-Frage einer AZ-Leserin gab die Redaktion ans Niedersächsische Gesundheitsministerium weiter – hier die Antwort.

„Bisher galt es, unter Pandemiebedingungen private Feiern in einem begrenzten Rahmen wieder zu ermöglichen, den Besucherinnen und Besuchern aber dennoch einen gewissen Schutz zu bieten,“ so Manfred Böhling von der Pressestelle des Gesundheitsministeriums. Deshalb seien derzeit bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 – wie sie im Landkreis Gifhorn besteht – geschlossene private Feiern in der Gastronomie sowohl drinnen als auch draußen mit bis zu 100 Personen möglich. „Der Vorteil gegenüber Feiern in rein privatem Rahmen: das nötige Hygienekonzept, gegebenenfalls die Maskenpflicht und der negative Test stellen nicht nur einen Schutz dar, sie sind auch kontrollierbar.“

Allerdings sieht die Gesundheitsministerin Daniela Behrens Handlungsbedarf, da sich immer mehr niedersächsische Kommunen einer Inzidenz von unter 10 nähern: „Es gibt in der Verordnung noch eine gewisse Unwucht zwischen den Kontakten im privaten und im öffentlichen Raum. Mein Wunsch ist es, dass wir dies in Kommunen unterhalb des Inzidenzwertes von 10 zeitnah ändern. Wir sind innerhalb der Landesregierung darüber im Gespräch“, reagiert Daniela Behrens direkt auf die Anfrage.

Von Christina Rudert