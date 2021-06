Landkreis Gifhorn

Die Zahlen der Neuinfektionen sinken – nicht nur im Landkreis Gifhorn, sondern bundesweit. Zugleich steht die Haupturlaubszeit bevor, und es gibt immer wieder Berichte von Virus-Mutationen. Wie schätzt das Robert-Koch-Institut die Gefährdungslage insgesamt ein? Das ist die heutige Corona-Frage des Tages.

Die Covid-19-Fallzahlen auf Intensivstationen stiegen seit Mitte März 2021 deutlich an, gehen aber seit Ende April wieder zurück, stellt das RKI fest. Dabei sind die schwer erkrankten Patienten mittlerweile zunehmend jünger als 60 Jahre.

Laut RKI lasse sich in den meisten Landkreisen nach wie vor keine konkrete Infektionsquelle ermitteln, es sei von einer „anhaltenden Zirkulation in der Bevölkerung“ auszugehen. Daher sei neben der Fallfindung und der Nachverfolgung der Kontaktpersonen die Einhaltung der bekannten Regeln von herausragender Bedeutung: Kontaktreduktion, Abstand, in die Armbeuge husten oder niesen, Hände waschen, lüften. Und bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben.

Von Christina Rudert