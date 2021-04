Landkreis Gifhorn

Jeden Tag beantwortet die AZ-Redaktion eine „Corona-Frage des Tages“. Diesmal geht es darum, was man nun in Zeiten der Ausgangssperre in Sachen Kinderbetreuung durch die Großeltern beachten sollte. Hier teilt der Landkreis mit:

„Die Betreuung von hilfe- und pflegebedürftigen Personen ist ein „triftiger Grund“ und begründet eine Ausnahme von der Ausgangssperre. Das heißt, sind die Eltern verhindert und können ihr Kind nicht selbst betreuen, dürfen Dritte die Betreuung übernehmen.“ Sofern Eltern berufstätig sind und die Betreuung der Kinder im Vordergrund steht, gilt hier eine Ausnahme von der Ausgangssperre und der Großvater oder die Großmutter dürfen weiterhin zur Kinderbetreuung vorbeikommen. Umgekehrt dürfen Eltern die Kinder auch zu den Großeltern fahren.

Von unserer Redaktion