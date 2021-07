Gifhorn

Eine Neuregelung in der Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die zum 1. Juli in Kraft getreten ist, wirft die Frage auf: In welcher Form bekommen Bürgerinnen und Bürger künftig das Ergebnis eines Corona-Schnelltests übermittelt? Die AZ hat beim Bundesgesundheitsministerium nachgefragt.

Eine Sprecherin des Ministeriums gibt Entwarnung: Es ist keinesfalls so, dass vom 1. August an nur noch Nutzer der Corona-Warn-App ein digitales Testergebnis übermittelt bekommen. Geregelt ist in dieser Testverordnung nur, dass die Betreiber von Testzentren ihre Leistungen künftig nicht mehr mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen dürfen, wenn sie nicht zusätzlich zu den bisherigen Optionen auch anbieten, Kunden auf Wunsch das digitale Testergebnis auf die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts zu übermitteln.

„Die Apps privater Anbieter können somit natürlich weiterhin genutzt werden“, so die Ministeriums-Sprecherin. Ebenso ist weiterhin ein auf Papier ausgedrucktes Testergebnis gültig. Es handelt sich also um eine Erweiterung der Optionen.

Von Christina Rudert