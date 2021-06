Landkreis Gifhorn

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, die am Montag in Kraft trat, hat sich im Einzelhandel eine Veränderung ergeben, wie die AZ in ihrer heutigen Folge der Rubrik „Corona-Frage des Tages“ berichtet.

Ab sofort gehören Baumärkte auch zu den Geschäften für die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Das heißt: Sollte die 7-Tage-Inzidenz doch mal wieder dauerhaft über 50 liegen, ist auch für den Besuch eines Baumarkts kein aktueller negativer Corona-Test mehr erforderlich. Bislang hatte es für Verwirrung gesorgt, dass in den häufig in Baumärkten angesiedelten Gartencentern kein Test erforderlich war, aber für den Kauf von Schrauben oder Tapeten ein Test vorgelegt werden musste.

Die übrigen Geschäfte, die unabhängig von der Inzidenz schon immer ohne Testnachweis betreten werden durften, weil sie Güter des täglichen Bedarfs anbieten, sind Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkauf, Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel.

Da im Landkreis Gifhorn die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag den fünften Werktag in Folge – der Samstag wird mitgezählt – unter 50 liegt, gilt ab Donnerstag, 3. Juni, allerdings auch für alle übrigen Geschäfte: Ein negativer Schnelltest ist fürs Shoppen nicht mehr erforderlich. Unverändert gilt: Beim Betreten sämtlicher Geschäfte muss eine OP- oder eine FFP2-Maske getragen werden.

Von Christina Rudert