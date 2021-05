Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn leben zahlreiche Pendler, die in Wolfsburg bei VW arbeiten. Auch wenn wegen unterschiedlicher Schichtzeiten nicht in jedem Fall Fahrgemeinschaften möglich sind, gibt es doch Kollegen, die sich die Fahrerei gerne teilen. In Corona-Zeiten ist das jedoch nicht ohne weiteres möglich. In ihrer heutigen Folge der Corona-Frage des Tages dröselt die AZ auf, was erlaubt ist und was nicht.

Es gelten die üblichen Kontaktregelungen

Für Fahrgemeinschaften – private wie berufliche – gelten die üblichen Kontaktregelungen. Sprich: Im Landkreis Gifhorn mit einem aktuellen 7-Tage-Inzidenzwert zwischen 35 und 100 dürfen je zwei Personen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten gemeinsam im Auto sitzen – so ist es auf der Homepage des Landesgesundheitsministeriums vermerkt. Dabei gilt: Der Mitfahrende muss eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, und um den größtmöglichen Abstand zu wahren, sollte er sich hinten rechts in das Auto setzen.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat allerdings am 16. April per Eilbeschluss entschieden, dass für denjenigen, der bei einer beruflichen Fahrgemeinschaft hinter dem Steuer sitzt, keine Maskenpflicht mehr besteht.

Haben Sie auch eine Corona-Frage? Dann mailen Sie sie uns an redaktion@aller-zeitung.de.

Von Christina Rudert