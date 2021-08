Die Haupt-Reisezeit nähert sich so langsam ihrem Ende, die Urlauber kehren nach Hause zurück. Seit dem 1. August gilt für alle, die aus dem Ausland kommend in Deutschland einreisen, die sogenannte Einreiseverordnung. In der Rubrik „Corona-Frage des Tages“ klärt die AZ heute, was diese Verordnung besagt.