Gifhorn

Für den Besuch eines der Konzertabende des Gifhorner Altstattfestes auf der Wiese der Allerwelle gilt, dass auch Geimpfte und Genesene zusätzlich noch einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen müssen. Warum das so ist, beantwortet die Stadt in der heutigen Rubrik der Corona-Frage des Tages.

Stadtsprecherin Annette Siemer erklärt: „Mit der Vorlage eines tagesaktuellen Coronatestes wollen wir allen Besucherinnen und Besuchern sowie den Veranstaltern den größtmöglichen Schutz vor einer Ansteckung bieten. Das gilt auch für alle, die genesen oder geimpft sind.“ Daher sei das Hygienekonzept für die Veranstaltung so gestaltet worden.

Erste Stadträtin Kerstin Meyer fügt hinzu: „Wir möchten damit das Restrisiko mit dieser Maßnahme minimieren, damit unsere Gäste ein ungetrübtes Kulturerlebnis genießen können.“ Denn unter dem Motto „Dancing in the box“ halten sich in den markierten 90 Boxen jeweils acht bis maximal zehn Personen den gesamten Abend auf. Da freie Box-Wahl herrscht, können so auch Personen aus bis zu zehn verschiedenen Haushalten zusammenkommen – durch den tagesaktuellen Test aber mit einer größtmöglichen Sicherheit und Unbeschwertheit.

Die Stadt weist darauf hin, dass Tests an allen drei Tagen von 8 bis 18 Uhr im ehemaligen Ratsweinkeller in der Gifhorner Innenstadt möglich sind, außerdem im Drive-In-Testzentrum der Firma Taxi Hoffmann in der Nordhoffstraße 4 zwischen 16 und 20 Uhr. Zusätzlich wird vor Ort ein weiteres Testzentrum stehen. Das Ergebnis kann per PassGo-App digital verwendet werden. Außerdem gibt es am Freitag und Samstag zwischen 16 und 18.30 Uhr das Angebot einer Impfung.

Von Christina Rudert